Ufficiale Arsenal, arriva l'ufficialità: Andrea Berta è il nuovo direttore sportivo, il comunicato

vedi letture

"Siamo lieti di annunciare che Andrea Berta entra a far parte del club come Direttore Sportivo. Andrea è una figura molto rispettata nel mondo del calcio e porta con sé una grande esperienza e conoscenza". Con questo annuncio ufficiale l'Arsenal pone fine all'attesa e dichiara Andrea Berta come nuovo direttore sportivo dei Gunners ed erede di Edu Gaspar. A vuoto il tentativo del Milan di interessarsi del dirigente di 53 anni originario di Brescia. Lavorerà fianco a fianco con Mikel Arteta, allenatore in carica dell'Arsenal.

"Ha ricoperto ruoli tecnici per le squadre italiane Carpenedolo - si legge nel comunicato del club londinese -, Parma e Genoa e, più recentemente, per l'Atlético Madrid. Andrea ha trascorso quasi 12 anni con l'Atlético, giocando un ruolo fondamentale nel plasmare le squadre che hanno vinto i titoli di LaLiga nel 2013/14 e 2020/21, e l'Europa League nel 2018. Durante il suo periodo al club, hanno vinto anche la Copa del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercoppa di Spagna, raggiungendo anche due finali di Champions League. Tutti all'Arsenal danno il benvenuto ad Andrea e alla sua famiglia nel club".

Il co-presidente dell'Arsenal, Josh Kroenke, ha dichiarato: "Chi conosce il calcio sa che Andrea è una figura impressionante. Ha una vasta conoscenza del gioco, un grande curriculum, una rete di contatti forte e un desiderio insaziabile di costruire squadre vincenti. Andrea sarà una grande aggiunta al nostro club. Comprende i nostri valori e ciò per cui rappresentiamo, e non abbiamo dubbi che ci aiuterà a proseguire e a fare i prossimi passi nel nostro obiettivo di vincere trofei importanti. Abbiamo intrapreso un processo di selezione molto approfondito e siamo stati molto colpiti dal livello di tutti gli altri candidati, ma è stata l'esperienza di Andrea e il successo che ha ottenuto a emergere. Non vediamo l'ora di lavorare insieme e di accoglierlo nella famiglia dell'Arsenal".