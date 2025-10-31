Aspettando la Juventus, lo Sporting CP vince in campionato e aggancia il Porto al comando
Aspettando la Juventus, lo Sporting CP si porta a casa tre punti battendo non senza soffrire l'Alverca. 2-0 al "José Alvalade" con partita che si è sbloccata solo al 68' e grazie al subentrato Fotis Ioannidis. Sei minuti più tardi il raddoppio di Pedro Gonçalves. Aggancio al comando al Porto di Francesco Farioli che scenderà in campo domenica.
Questa la squadra scesa in campo:
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda (15' Vagiannidis), Diomande, Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões (59' Ioannidis); Geny Catamo (59' Quenda), Trincão, Pedro Gonçalves (79' Morita); Luis Suárez (79' Alisson Santos). A disp. J. Virginia, Matheus Reis, Kochorashvili, Quaresma. All. Rui Borges.
LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA
Sporting CP - Alverca 2-0
Nacional - Famalicao
Casa Pia - Estrela Amadora
Rio Ave - Estoril
Vitoria SC - Benfica
AFS - Tondela
Arouca - Moreirense
Porto - Braga
Gil Vicente - Santa Clara
CLASSIFICA
1. Porto 25
2. Sporting CP 25
3. Benfica 21
4. Gil Vicente 19
5. Famalicao 16
6. Moreirense 15
7. Braga 13
8. Rio Ave 11
9. Santa Clara 11
10. Nacional 11
11. Vitoria SC 11
12. Alverca 10
13. Arouca 9
14. Casa Pia 8
15. Estrela Amadora 7
16. Estoril 7
17. Tondela 5
18. AFS 1
MARCATORI
8 reti: Pavlidis (Benfica)
7 reti: Pedro Gonçalves e Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)
6 reti: Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)
