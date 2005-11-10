Ufficiale Un'ala 19enne dal Chelsea allo Sporting: Jesse Derry in prestito dopo il rinnovo con i Blues

Negli scorsi giorni il 19enne Jesse Derry ha allungato il proprio contratto con il Chelsea fino al 2032, oggi arriva l'ufficialità della sua nuova avventura in prestito in Portogallo, allo Sporting.

Il comunicato del Chelsea su Derry

Ecco il comunicato del Chelsea: "Jesse Derry si è unito allo Sporting CP, uno dei club di maggior successo del Portogallo, in prestito per la durata della stagione 2026/27. Il giovane internazionale inglese, che ha recentemente compiuto 19 anni, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Chelsea la scorsa settimana, estendendo la sua permanenza a Stamford Bridge fino al 2032 dopo un anno rivoluzionario in cui è progredito dall'Accademia per fare il suo debutto senior per i Blues.

Derry ha fatto la sua prima apparizione per la prima squadra maschile quando è uscito dalla panchina nella nostra vittoria in FA Cup contro l'Hull City, prima di fare la sua prima partenza in Premier League a Stamford Bridge contro il Nottingham Forest a 18 anni. L'attaccante continuerà ora il suo sviluppo in Portogallo, acquisendo una preziosa esperienza nella Primeira Liga durante il suo periodo stagionale con lo Sporting. Tutti al Chelsea augurano a Jesse il meglio per la prossima stagione e non vediamo l'ora di monitorare e sostenere il suo sviluppo".