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Austria, in mezzo al Mondiale Florian Grillitsch si svincola dal Braga: i dettagli

Austria, in mezzo al Mondiale Florian Grillitsch si svincola dal Braga: i dettagli TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 19:57Calcio estero

Florian Grillitsch, centrocampista austriaco attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con la propria nazionale, ha sfruttato una clausola prevista nel proprio contratto per svincolarsi dal Braga, club nel quale militava fino ad oggi nel campionato portoghese. A 30 anni dunque Grillitsch si mette sul mercato ed ora è libero di trovare una nuova sistemazione.

Questo il comunicato del Braga: "L'SC Braga informa che Florian Grillitsch ha esercitato l'opzione prevista contrattualmente e alle condizioni reciprocamente concordate tra le parti, cessando il suo legame con il Club. L'SC Braga ringrazia l'atleta per la professionalità dimostrata durante il periodo in cui ha rappresentato il Club e gli augura il meglio personale e professionale per il futuro".

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