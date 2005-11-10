Ufficiale Auxerre, dopo quattro stagioni si separano le strade col mister Christophe Pelissier

L’Auxerre ha ufficializzato la fine del rapporto con Christophe Pélissier, insieme a due membri del suo staff tecnico, Olivier Lagarde e Aurélien Denotti. La decisione segna la conclusione di un ciclo iniziato nell’ottobre 2022 e durato quasi quattro stagioni alla guida della prima squadra.

Nel corso della sua esperienza in Borgogna, l’allenatore francese ha collezionato 140 panchine complessive, guidando l’Auxerre a risultati significativi. Tra questi spicca la vittoria del campionato di Ligue 2 nella stagione 2023-2024, che ha permesso al club di tornare nella massima serie, seguita poi da due salvezze consecutive in Ligue 1, obiettivo fondamentale nella fase di ricostruzione del club.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha voluto ringraziare Pélissier e il suo staff per il lavoro svolto e per il contributo alla crescita del progetto sportivo. Anche i vertici del club hanno espresso parole di grande riconoscenza. Il proprietario James Zhou ha sottolineato l’importanza del percorso compiuto: "Desidero esprimere tutta la mia gratitudine a Christophe Pélissier e al suo staff per il lavoro svolto. Hanno permesso all’AJA di tornare in Ligue 1 e di consolidarsi nella massima serie, contribuendo a una fase importante di ricostruzione. Rimarranno figure importanti nella storia del club".

Sulla stessa linea anche il presidente esecutivo Baptiste Malherbe, che ha aggiunto: "A nome di tutto il club ringrazio sinceramente Christophe Pélissier e il suo staff per questi anni di lavoro. Hanno conquistato un titolo di Ligue 2 e due salvezze in Ligue 1, incarnando i valori di umiltà e impegno che contraddistinguono l’AJA. A loro va il nostro miglior augurio per il futuro".