ufficiale Lorient, addio a Pelissier. Niente Ligue 1 per l'allenatore della promozione

Scossone in casa Lorient: l’allenatore Christophe Pelissier ha lasciato il club neo-promosso, e da lui riportato in Ligue 1 grazie alla vittoria del campionato. Non sarà lui il tecnico del ritorno in massima serie: lo fanno sapere i Merluzzi tramite un comunicato ufficiale diffuso sui profili del club, con ringraziamenti a nome del presidente Loic Fery. Come principale candidato a sostituirlo viene indicato Jocelyn Gourvennec.