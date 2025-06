Ufficiale Bayern Monaco, i nuovi acquisti Tah e Bischoff parteciperanno al Mondiale per club

Con una nota ufficiale pubblicata suoi propri canali, il Bayern Monaco ha dichiarato raggiunto l’accordo con Bayer Leverkusen e Hoffenheim per permettere ai neoacquisti Jonathan Tah e Tom Bischof di poter prendere parte al Mondiale per Club. Di seguito il comunicato dei bavaresi:

Il Bayern avrà a disposizione i nuovi acquisti Jonathan Tah e Tom Bischof per il Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti dopo aver raggiunto accordi con Bayer Leverkusen e Hoffenheim per consentire ai nazionali tedeschi di unirsi al torneo in tempo per la competizione.

Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport: "Siamo lieti di aver raggiunto accordi con Leverkusen e Hoffenheim e che Jonathan e Tom facciano ora parte della nostra squadra. Entrambi amplieranno le nostre opzioni per il Mondiale per Club. Siamo tutti molto entusiasti di questo nuovo torneo negli Stati Uniti, dove vogliamo avere voce in capitolo".

La squadra volerà a Orlando domani, dove farà base durante il Mondiale per Club. La partita inaugurale si giocherà il 14 giugno, con il Bayern che darà il via alla fase a gironi contro l'Auckland City della Nuova Zelanda a Cincinnati il ​​giorno successivo. I bavaresi affronteranno poi gli argentini del Boca Juniors a Miami il 19 giugno e i portoghesi del Benfica a Charlotte il 24 giugno.