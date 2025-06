Ufficiale Vasco da Gama, Payet risolve anticipatamente il contratto. Il club: "Merci Dimitri"

Termina qui l'avventura al Vasco da Gama di Dimitri Payet. Il fantasista francese, dopo 77 partite, 8 gol e 16 assist, conclude la sua avventura in Brasile. Il club ha infatti annunciato la risoluzione anticipata del contratto del giocatore ex Marsiglia. Questa la nota pubblicata sui canali social:

"Il Vasco da Gama comunica che, in via amichevole, è stato raggiunto un accordo per rescindere anticipatamente il contratto con il centrocampista Dimitri Payet. Il club ringrazia l'atleta per la professionalità, la dedizione e il rispetto dimostrati durante la sua permanenza al São Januário e gli augura successo nelle sue prossime sfide. Per il Vasco, Payet ha giocato 77 partite, segnato 8 gol e fornito 16 assist.

Grazie, Payet".