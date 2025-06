Ufficiale Atletico Madrid, ecco Lenglet: il difensore centrale firma fino al 2028. L'annuncio

vedi letture

Liberatosi dal contratto che lo legava al Barcellona, Clement Lenglet firma con l'Atletico Madrid. Il difensore francese era in prestito proprio ai Colchoneros nel corso della scorsa stagione e adesso è approdato a titolo definitivo firmando fino al 2028. Questo il comunicato ufficiale della società: "Clément Lenglet e l'Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per l'acquisto del nazionale francese fino al 2028. Il difensore centrale, che questa stagione ha giocato in prestito, arriva a parametro zero e rimarrà legato al nostro club per le prossime tre stagioni.

Cresciuto nelle giovanili dell'AS Nancy, ha esordito con la prima squadra del club nel 2013 e nella stagione 2015/16 ha conquistato la promozione in Ligue 1. È arrivato in Spagna nel gennaio 2017 per firmare con il Siviglia, dove è diventato rapidamente un titolare fisso nella difesa della squadra di Siviglia. Dopo una stagione e mezza, nell'estate del 2018 firmò per l'FC Barcelona. Collezionò 160 presenze con il club catalano e segnò sette gol, contribuendo alla vittoria di una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Ha poi giocato in prestito al Tottenham (22/23) e all'Aston Villa (23/24) prima di unirsi all'Atlético de Madrid.

Ha giocato finora 34 partite per il nostro club, segnando tre gol e fornendo due assist, e dimostrandosi anche un ottimo difensore, cosa che gli ha permesso di tornare nella nazionale francese nella recente convocazione in Nations League. Congratulazioni, Clément!".