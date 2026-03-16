Barcellona, ufficiale: rieletto Laporta come presidente. Vittoria schiacciante su Font

La mossa di Lamine Yamal potrebbe aver spostato in qualche senso gli equilibri. Intanto è ufficiale: Joan Laporta è stato rieletto presidente del Barcellona per i prossimi cinque anni. Battuto Victor Font nelle elezioni, il numero uno blaugrana ha ottenuto una vittoria schiacciante, raccogliendo 32.934 voti sui 48.480 espressi dai soci del club. Font ha ricevuto 14.385 preferenze.

"Per prima cosa, voglio dedicare qualche parola di gratitudine a questo meraviglioso club che abbiamo", ha dichiarato Laporta dopo che l'elezione ratificata. "È fantastico vedere che i soci possono ancora scegliere chi ci rappresenta. Questa passione è una gioia, rende il club speciale. Grazie al Barça e a tutti i soci che oggi hanno votato in una dimostrazione di democrazia", ha detto, dopo aver incassato il 70% dei voti a favore. Con il quarto mandato di Laporta ora il futuro di Hansi Flick non è assolutamente in discussione, mentre la squadra resta in corsa per la Champions League e LaLiga e i lavori sul terzo anello dello stadio dello Spotify Camp Nou proseguono.

Un imprevisto last-minute per Ter Stegen ha catturato l'attenzione alle urne. Il portiere tedesco, attualmente in prestito al Girona, ha vissuto un momento imbarazzante: non ha potuto votare perché il suo nome non figurava nel registro elettorale, non avendo aggiornato la sua posizione di socio, stando a quanto riferito da ESPN.