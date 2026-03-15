Elezioni Barcellona, la mossa di Yamal: foto con Laporta, si schiera con il suo presidente

Entro la mezzanotte, il Barcellona avrà il suo nuovo presidente. Nella giornata di oggi andranno in scena le elezioni per decidere chi guiderà il club blaugrana dalla poltrona di numero uno per i prossimi cinque anni. Sarà un testa a testa tra il presidente uscente, Joan Laporta, e Víctor Font. I due tornano a sfidarsi come nel 2021, ma questa volta in un duello diretto. Dalle nove del mattino fino alle nove di sera, un totale di 114.504 soci sono convocati alle urne, spiega il quotidiano SPORT.

L'ultima settimana è stata animata da nomi illustri. Xavi, ad esempio, è sceso in campo a sostegno di Font e lanciato frecciate velenose a Laporta che lo ha accusato di agire per risentimento. Il direttore sportivo Deco, logicamente, vota per Laporta, altrimenti sarebbe costretto a salutare con Planchart, Puig e Cos pronti al suo posto. Inoltre, Font dal trono di presidente ha promesso di riportare a casa Lionel Messi mentre il suo principale rivale alle elezioni guarderebbe avanti e punterebbe tutto su Lamine Yamal, Cubarsí e Fermín.

Proprio il talento di Rocafonda, classe 2007, nelle ultime ore ha lanciato un messaggio fortissimo in vista della decisione a nuovo presidente del Barcellona. Una foto - pubblicata nelle storie di Instagram - con Joan Laporta e tra le mani la maglia numero 10 blaugrana, che l'ex numero uno gli ha assegnato da questa stagione. Un gesto fortemente simbolico per la gemma spagnola di 18 anni che non potrà e non vorrà dimenticare, ereditandola da Ansu Fati e soprattutto da un'icona eterna come Messi. Con tanto di due cuori a tinte rosso e blu per riflettere il suo voto virtuale per quello che è stato ed è per lui il presidente del club.