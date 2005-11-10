Ufficiale Bayer Leverkusen, primo botto di mercato: dal Lione arriva Afonso Moreira per 32 milioni

Il Bayer Leverkusen si assicura uno dei talenti più cristallini del panorama europeo, ufficializzando l'acquisto di Afonso Moreira dall'Olympique Lione dopo diverse settimane di inseguimento. Il ventunenne esterno d'attacco, pilastro della Nazionale Under 21 portoghese, ha firmato un contratto a lungo termine con le Aspirine valido fino al 30 giugno 2031. Il classe 2005 sbarca in Bundesliga dopo una stagione da protagonista in Francia, dove ha collezionato 8 gol e 11 assist in 37 presenze complessive tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League, si legge sul sito ufficiale del club tedesco.

Entusiasta il direttore sportivo del Bayer, Simon Rolfes, che ha accolto così il nuovo innesto: "Afonso Moreira è un attaccante rapido, agile e dotato di grande tecnica, abile sia nel finalizzare sia nel servire i compagni. Il suo ritmo e la sua intensità si sposano alla perfezione con la nostra filosofia di gioco. Ci garantirà imprevedibilità e creatività nel reparto offensivo".

Fiero e motivato, l'esterno lusitano ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento: "Sono orgoglioso di indossare questa maglia. Fin dal primo colloquio ho capito che il Leverkusen rispecchiava le mie ambizioni. La dirigenza mi ha illustrato un progetto chiaro, dimostrando di credere fortemente nel mio potenziale".