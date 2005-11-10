Bayern frenato dall'Augsburg, Kane: "Ci hanno punito su due regali da parte nostra"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 10:27Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
11.10.2026 10:27Calcio estero
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pomeriggio difficile quello di ieri per il Bayern Monaco, che non è andato oltre il 2-2 in trasferta sul campo dell'Augsburg. Padroni di casa avanti già dopo un minuto con Fellhauer e, dopo il pareggio ad inizio ripresa di Saibari, di nuovo in gol al 64' con Ribeiro. E' Brown, a 10 minuti dalla fine, ad evitare la sconfitta ai bavaresi.
Per una volta non ha segnato Harry Kane, che dopo la partita ha parlato ai canali ufficiali del club: "In un'altra giornata avremmo vinto questa partita. Abbiamo regalato loro due facili occasioni e ci hanno punito. Siamo andati in svantaggio due volte, abbiamo colpito la traversa e il palo, abbiamo avuto un'incredibile quantità di occasioni. Ma alla fine dobbiamo essere contenti del punto conquistato".
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Oggi
10:27 Calcio estero
Bayern frenato dall'Augsburg, Kane: "Ci hanno punito su due regali da parte nostra"
10:11 Calcio estero
Il PSG prosegue la risalita, stop Monaco. Stasera il Marsiglia: la situazione in Ligue 1
09:52 Calcio estero
Frena il Bayern Monaco, Lipsia esagerato: la situazione in Bundesliga e le gare che mancano
09:26 Calcio estero
Tottenham a secco di vittorie, oggi Liverpool-City: la situazione in Premier League
09:10 Calcio estero
Il Barcellona non sbaglia mai, follie a Madrid: la situazione in Liga e le gare che mancano
08:58 Calcio estero
Barcellona, Flick: "Non era facile dopo la sosta. Gordon? Anche in Nazionale era fiducioso"
00:26 Calcio estero
Il Bayern frena, Dortmund primo. Ma Kompany: "Non so neanche quanto abbiano fatto"