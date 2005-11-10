Bayern frenato dall'Augsburg, Kane: "Ci hanno punito su due regali da parte nostra"

Pomeriggio difficile quello di ieri per il Bayern Monaco, che non è andato oltre il 2-2 in trasferta sul campo dell'Augsburg. Padroni di casa avanti già dopo un minuto con Fellhauer e, dopo il pareggio ad inizio ripresa di Saibari, di nuovo in gol al 64' con Ribeiro. E' Brown, a 10 minuti dalla fine, ad evitare la sconfitta ai bavaresi.

Per una volta non ha segnato Harry Kane, che dopo la partita ha parlato ai canali ufficiali del club: "In un'altra giornata avremmo vinto questa partita. Abbiamo regalato loro due facili occasioni e ci hanno punito. Siamo andati in svantaggio due volte, abbiamo colpito la traversa e il palo, abbiamo avuto un'incredibile quantità di occasioni. Ma alla fine dobbiamo essere contenti del punto conquistato".