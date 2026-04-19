Bayern Monaco, stagione finita per Gnabry: lesione all'adduttore, niente Mondiali

Brutte notizie per il Bayern Monaco, che perde per lungo tempo uno dei suoi giocatori offensivi di maggiore qualità. Si tratta di Serge Gnabry, di seguito il comunicato del club bavarese riguardo al suo infortunio: "Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Serge Gnabry per un periodo prolungato a causa di una lesione al tendine adduttore della gamba destra, confermata dagli esami effettuati dallo staff medico del club".

Non vengono date certezze riguardo alle tempistiche dell'infortunio, ma in questo senso ci sono delle indiscrezioni riportate da Sky Sport DE. A quanto risulta a loro, infatti, la stagione per Gnabry è finita. L'attaccante tedesco salterà il finale di campionato, che potrebbe vedere il Bayern trionfare già nella giornata di oggi, la semifinale di Champions League e l'eventuale finale.

Questo infortunio non riguarda da vicino solo la formazione di Kompany, ma anche la Germania. Stando sempre a quanto riportato dall'edizione tedesca di Sky Sport, infatti, il classe 1995 non ce la farà a recuperare per i Mondiali (dove sarebbe stato certamente uno degli elementi di punta della selezione guidata dal ct Julian Nagelsmann).