Bayern, arriva il Real: recupero importante per Kompany. Ma baby Karl non ci sarà
Il Bayern Monaco si prepara al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid con una notizia importante: Serge Gnabry è pronto al rientro. Dopo aver saltato - in via precauzionale - la sfida di campionato contro il St. Pauli per problemi al ginocchio, il 30enne esterno tedesco ha partecipato regolarmente alla rifinitura di oggi.
Sebbene il direttore sportivo Max Eberl abbia confermato la sua disponibilità, secondo quanto riferito da Sport1.de resta il ballottaggio per una maglia da titolare con Jamal Musiala, apparso in grande spolvero nell'ultima partita disputata. L'allenatore Vincent Kompany dovrà invece fare a meno del 18enne Lennart Karl, ancora ai box per un infortunio muscolare, e del portiere di riserva Sven Ulreich.
I bavaresi si presentano all'Allianz Arena forti del 2-1 ottenuto all'andata al Bernabeu, un vantaggio che storicamente sorride al Bayern: in 30 precedenti sfide a eliminazione diretta, la squadra bavarese è stata rimontata dopo una vittoria esterna solo una volta (nel 2011 contro l'Inter). Sentenza per il Real Madrid, che non è mai riuscito a passare il turno in Champions dopo aver perso la gara d'andata in casa. I quarti di finale, almeno in questo senso, sembra spingere a favore e in direzione dei Die Roten.
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