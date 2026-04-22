Germania, niente Mondiali per Gnabry: l'ala del Bayern Monaco lo annuncia sui social

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma direttamente dal protagonista. Serge Gnabry ha annunciato tramite i social che non prenderà parte al prossimo Mondiale con la Germania, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera internazionale.

“Per quanto riguarda il sogno del Mondiale con la nazionale tedesca, purtroppo per me è finito”, ha scritto l’esterno del Bayern Monaco su Instagram, ammettendo come gli ultimi giorni siano stati “molto difficili”. Un epilogo amaro, arrivato dopo l’infortunio rimediato in allenamento, una lesione all’adduttore della coscia destra che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.

Nonostante una stagione positiva, impreziosita da 10 gol e 11 assist, il trentenne dovrà rinunciare sia al finale di stagione con il Bayern sia all’appuntamento iridato. “Come il resto del Paese, farò il tifo per i ragazzi da casa”, ha aggiunto, mostrando comunque vicinanza alla squadra. A confermare le difficoltà era stato anche il direttore sportivo Max Eberl: “È deluso. A 30-31 anni potresti avere ancora un Mondiale davanti, ma non sappiamo per quanto giocherà ancora. Mi dispiace perché avrebbe avuto un ruolo importante”.