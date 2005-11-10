Benzema e il Lione, un ritorno che non si è concretizzato. Ma è stato più di una suggestione

Karim Benzema ha davvero pensato a un ritorno al Lione. A rivelarlo è stato il suo ex agente Karim Djaziri, secondo cui l'attaccante francese aveva valutato seriamente la possibilità di tornare nel club che lo ha cresciuto, a distanza di 17 anni dalla sua partenza.

"Ci ha riflettuto a lungo. Lione è la sua città, la sua squadra, il suo club", ha raccontato Djaziri a RMC Sport, confermando come l'ipotesi di un ritorno all'OL fosse più di una semplice suggestione. Benzema, cresciuto nel settore giovanile del Lione ed esploso proprio con la maglia dell'Olympique, avrebbe quindi potuto chiudere il cerchio della propria carriera tornando dove tutto era iniziato. Un'operazione dal forte valore sentimentale, ma che alla fine non si è concretizzata.

A frenare il possibile rientro in Francia è stato soprattutto il percorso intrapreso dal centravanti in Arabia Saudita. Dopo la lunga e vincente esperienza al Real Madrid, conclusa con il Pallone d'Oro conquistato nel 2022, Benzema ha scelto di proseguire la propria carriera con l'Al Ittihad, con uno stipendio monstre. Oggi, a 38 anni, l'attaccante non ha più indossato la maglia del Lione, lasciando ai tifosi il rimpianto di un ritorno che avrebbe avuto un significato speciale: quello di una leggenda pronta a salutare il calcio proprio nella squadra che l'ha lanciata.