Benzema e la telefonata per il Pallone d'Oro: "Avrei voluto urlare, ma ero nello spogliatoio"

Una telefonata attesa per tutta una carriera, accolta però con sorprendente freddezza. Pascal Ferré, ex direttore di France Football, ha raccontato a Le Vestiaire il momento in cui comunicò a Karim Benzema che avrebbe vinto il Pallone d'Oro 2022. "L'ho chiamato e, quando ha risposto, ho pronunciato la famosa frase di rito: 'Benvenuto nella famiglia del Pallone d'Oro'. E lì, di fronte a me, c'era qualcuno piuttosto freddo. 'Ah sì? Va bene, grazie'". Una reazione che lasciò spiazzato Ferré, abituato a ricevere ben altre manifestazioni di entusiasmo dai vincitori del prestigioso riconoscimento.

Ferré: "Non capivo, sapevo quanto tenesse al Pallone d'Oro"

L'ex direttore della rivista francese rimase inizialmente sorpreso: "Non capivo, perché sapevo che era una persona molto legata al premio". La spiegazione arrivò soltanto alcuni giorni più tardi, quando Ferré incontrò nuovamente Benzema. L'attaccante gli raccontò infatti di aver ricevuto quella telefonata mentre si trovava nello spogliatoio del Real Madrid e di essere stato costretto a contenere completamente la propria gioia.

Benzema: "Ho urlato soltanto quando sono tornato alla macchina"

"Quando lo rividi tre o quattro giorni dopo, mi disse: 'Ma avrei voluto urlare, avrei voluto gridare, solo che mi trovavo nel bel mezzo dello spogliatoio del Real Madrid, dove ci sono persone che parlano francese, quindi non ho potuto farlo. Ho tenuto tutto dentro e ho urlato solo quando sono tornato alla mia macchina'", ha raccontato Ferré. Benzema conquistò così il Pallone d'Oro al termine di una stagione straordinaria con il Real Madrid, culminata con la vittoria della Champions League, precedendo nella classifica finale Sadio Mané e Kevin De Bruyne.