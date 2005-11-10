Da parrucchiere di Benzema e Vinicius a protagonista in Ligue 3: la storia di Amir Etien

Il grande avvio di stagione con il Versailles sta regalando ad Amir Etien una meritata visibilità. L'attaccante franco-ivoriano ha già realizzato quattro reti nelle prime otto giornate di Ligue 3, prestazioni che gli sono valse la candidatura al premio di miglior giocatore del mese. A sostenerlo pubblicamente sui social sono stati anche due amici d'eccezione, Karim Benzema e Vinicius Junior.

Un appoggio che non nasce per caso. Prima di affermarsi nel calcio, infatti, Etien ha intrapreso un percorso molto particolare che lo ha portato a lavorare come parrucchiere proprio per le stelle del Real Madrid. Intervistato da Ligue 1+, il centravanti ha raccontato come tutto sia iniziato durante un periodo difficile della sua carriera: "La scuola non faceva per me. Nei due anni in cui sono stato fermo per un infortunio alla schiena dovevo trovare qualcosa da fare. Durante il Covid ho imparato a tagliare i capelli. Il fratello maggiore di Camavinga è un bravissimo parrucchiere e, quando sono arrivato a Madrid, mi ha preso con sé. Abbiamo lavorato in diversi saloni e lui ha iniziato a tagliare i capelli a Vinicius e poi ad altri giocatori del Real Madrid, tra cui Karim Benzema. Così ho avuto la fortuna di tagliare i capelli anche a Benzema e da lì è nata la nostra amicizia".

Oggi Etien si sta facendo conoscere per le sue qualità sul campo, ma il legame costruito fuori dal calcio con due campioni del Real Madrid continua a seguirlo. Anche grazie al sostegno di Benzema e Vinicius, la sua candidatura al premio di miglior giocatore del mese ha ricevuto una notevole risonanza sui social.