Ufficiale Bordeaux, ribaltone in panchina: promosso l'ex centrocampista Rio Mavuba

La pausa per le Nazionali ha portato ad un ribaltone sulla panchina del Bordeaux, nobile decaduta del calcio francese ed attualmente nella quarta serie transalpina. In queste ore è stato esonerato il tecnico Bruno Irles, con la panchina che è stata affidata ad un grande ex come Rio Mavuba. Questo il comunicato:

“L'FC Girondins de Bordeaux comunica l'esonero di Bruno Irles dal ruolo di allenatore della prima squadra. Il Club ringrazia Bruno Irles per la dedizione dimostrata sin dal suo arrivo a Bordeaux e gli augura il meglio per il futuro.

Rio Mavuba, ex giocatore dei Girondins de Bordeaux e membro di lunga data dello staff tecnico del club, è stato nominato allenatore della prima squadra fino alla fine della stagione. Gli auguriamo ogni successo nel suo nuovo ruolo”.