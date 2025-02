Ufficiale Borussia Dortmund, un rinforzo per la seconda squadra: dal 'Gladabach ecco Reitz

Il Borussia Dortmund ha confermato l'arrivo nella seconda squadra del centrocampista difensivo Tony Reitz (20), che fino ad ora militava nella seconda squadra del Borussia Mönchengladbach.

Ingo Preuss, direttore sportivo dell'U23 giallonera, ha dichiarato: "In realtà, Tony doveva raggiungerci in estate, ma i colloqui con lui sono andati così bene che abbiamo optato per un innesto immediato. Colmerà sicuramente il vuoto lasciato da Felix Paschke con il suo grave infortunio".