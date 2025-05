Ufficiale Brentford, arriva il rinnovo di Yegor Yarmolyuk: l'ucraino ha firmato fino al 2031

Il centrocampista del Brentford, Yegor Yarmolyuk, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club inglese. Questo il comunicato: "Il nuovo accordo del ventunenne scadrà nell'estate del 2031 e il club ha la possibilità di estendere il suo contratto per altri 12 mesi.

Yarmoliuk ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni nella stagione 2024/25, 31 delle quali in Premier League. È stato titolare in nove delle ultime dieci partite della stagione per la squadra di Thomas Frank e ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore dell'Ucraina contro il Belgio a marzo".

"Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con la prima squadra", ha detto Yarmoliuk. "Mi dà più energia per lavorare ancora più duramente. Mi sono davvero goduto la stagione, giocando da titolare in Premier League e facendo il mio debutto con la nazionale maggiore ucraina. Sono così orgoglioso di me stesso e voglio solo continuare così. Bisogna sempre avere qualcosa da migliorare. Voglio migliorare tutto nel mio gioco per portare me stesso e la squadra al livello successivo".

Sulla durata del suo nuovo accordo, ha aggiunto: "È molto importante per me. Sono molto grato al club per questo, e mi dà più fiducia e piacere nel giocare a calcio". Yarmoliuk aveva firmato per i Bees nel luglio 2022 per una cifra non rivelata dalla squadra ucraina SC Dnipro-1. Inizialmente tesserato per il Brentford B, ha esordito in prima squadra a novembre in una partita di Coppa di Lega contro il Gillingham e, nonostante un infortunio che ha interrotto prematuramente la sua stagione 2022/23, è stato ricompensato con un nuovo contratto quinquennale meno di 12 mesi dopo essersi trasferito nella zona ovest di Londra. Il suo esordio in Premier League risale all'ottobre 2023, quando sostituì Mathias Jensen nel secondo tempo della vittoria per 3-0 contro il Burnley al Gtech Community Stadium. In totale, l'ucraino, le cui due presenze con la nazionale maggiore sono arrivate entrambe contro il Belgio all'inizio di quest'anno, ha collezionato 66 presenze con il club, 58 delle quali in campionato".