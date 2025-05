Ufficiale Virtus Verona, ufficiale il rinnovo del vice allenatore Chiecchi fino al 2027

vedi letture

La forza di un progetto si vede anche dalla continuità e dalla coerenza nelle scelte e nella pianificazione. Un mantra per una società solida come la Virtus Verona e che fa della parola "continuità" il proprio marchio di fabbrica. Di seguito a tal proposito riportiamo il comunicato ufficiale della società veneta rigaurdo il rinnovo di Tommaso Chiecchi, vice allenatore di Gigi Fresco, che ha rinnovato fino al 2027:

La Virtus Verona comunica di aver rinnovato l'accordo contrattuale con Tommaso Chiecchi nel ruolo di Vice Allenatore della Prima Squadra.

In forza allo staff tecnico rossoblù dal 2022, Chiecchi ha contribuito, al fianco di Gigi Fresco, ai brillanti risultati della compagine nelle ultime tre stagioni agonistiche. Ex difensore, classe 1979, cresciuto nel ChievoVerona con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2007/08, nella sua carriera da calciatore ha vestito, tra le altre, le divise di Spal, Modena e Foggia. Chiusa l’attività agonistica, per sette anni dal 2014 al 2021 Chiecchi ha ricoperto il ruolo di allenatore dell’Ambrosiana, in un percorso che ha visto il club della Valpolicella festeggiare una storica promozione in serie D, categoria in cui è stato allenatore successivamente anche del Caldiero Terme.

A mister Tommaso, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027, va un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera al Gavagnin-Nocini, con l’augurio di ottenere ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra.