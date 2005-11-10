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Cacciato 12 mesi dopo aver vinto: i motivi dell'esonero di Slot al Liverpool

Cacciato 12 mesi dopo aver vinto: i motivi dell'esonero di Slot al LiverpoolTUTTO mercato WEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 14:26Calcio estero

Primo anno: vittoria della Premier League. Secondo anno: esonerato. La decisione del Liverpool di cacciare Arne Slot non sorprende troppo, visto che i Reds in questa stagione non hanno entusiasmato e che l'allenatore ha vissuto dissapori interni allo spogliatoio, su tutti quello con Mo Salah.

Tuttavia la scelta del club non era così scontata. La stampa inglese fa notare infatti che da tempo il manager olandese stava già ponendo le basi per la prossima annata, parlando con la società delle mosse di mercato per l'estate che arriva. Non a caso nel comunicato del Liverpool si evince la riluttanza da parte dei vertici societari a prendere questa decisione.

Da parte del club infatti c'è molta riconoscenza per ciò che ha portato Arne Slot soprattutto nel primo anno, ma anche per il suo comportamento in questi mesi in momenti delicati, come quello della morte di Diogo Jota.

Perché cambiare, allora? Secondo Sky il primo motivo è da legare allo stile di gioco. Un aspetto sul quale si era già esposto in prima persona proprio Salah ed a quanto pare condiviso da un'altra parte dello spogliatoio. Il Liverpool ha dunque scelto di cambiare e ora andrà su un profilo come quello di Iraola. C'è la convinzione che bisogna puntare su un profilo diverso per rinnovarsi, così come su uno stile di gioco differente.

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