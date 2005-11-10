Il dopo Slot a Liverpool sarà Iraola? Niente Milan, Reds pronti ad affondare il colpo

Andoni Iraola, come ormai si era capito da qualche giorno, non allenerà in Serie A nella prossima stagione. Dal nostro campionato il Milan aveva mostrato il proprio interesse, ma il tecnico basco ha preferito declinare e aspettare. In particolare nelle sue mire sembra che ci fosse una squadra della Premier League: il Liverpool.

Come riporta Fabrizio Romano infatti la notizia arrivata in queste ore dell'ufficialità dell'esonero di Arne Slot da parte dei Reds va in tal senso e ora il Liverpool dovrebbe andare dritto su Iraola nei prossimi giorni.

La decisione da parte della dirigenza del Liverpool è già netta, ora non resta che incontrare l'allenatore per formalizzare un accordo che non dovrebbe essere troppo complicato da trovare. Le parti si incontreranno a breve per parlare degli aspetti formali, ma sia il Liverpool che Iraola sembrano decisi nel cominciare l'avventura assieme. A meno di sorprese dunque sarà Iraola il prossimo allenatore del Liverpool.

E in caso di sorprese? The Athletic ricorda che, se pure è vero che Iraola è il favorito numero uno per la corsa, nella shortlist del club rimangono anche altri due nomi in particolare: si tratta di quelli di Sebastian Hoeness (allenatore dello Stoccarda) e di Pierre Sage (Lens).