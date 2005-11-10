Ufficiale Finisce l'era Slot al Liverpool, arriva l'esonero: "Decisione difficile, ma necessaria"

Ufficiale: Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool dopo due stagioni alla guida dei Reds. Ecco il comunicato del club: "Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo per nominare un successore è in corso.

Dopo essersi unito al club nel giugno 2024, Arne ha portato il nostro 20° titolo in campionato nella sua prima stagione in carica, terminando la campagna 2024-25 come miglior Manager dell'anno e avendo anche guidato la squadra alla finale della Carabao Cup e fra le migliori 16 squadre della Champions League. Successivamente ha raggiunto la qualificazione alla Champions League per una seconda stagione consecutiva nel 2025-26, visto che i Reds hanno anche raggiunto i quarti di finale della stessa competizione.

Il ringraziamento del club a Slot

In una dichiarazione congiunta, la proprietà del Liverpool ha sottolineato il suo apprezzamento per il percorso fatto da Slot: "Che questa è stata una decisione difficile per noi da prendere come club va da sé. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool FC nel tempo in cui è stato con noi è stato significativo e - soprattutto per i tifosi e per noi stessi - di successo. Come tale, il nostro apprezzamento per tutto ciò che ha raggiunto non potrebbe essere maggiore, in particolare perché era sostenuto da un'etica del lavoro, una diligenza e un livello di competenza che ha ulteriormente sottolineato la nostra opinione che sia un leader nel suo campo.

Dal momento in cui abbiamo incontrato per la prima volta Arne, è stato immediatamente chiaro che è un individuo che non accetta semplicemente la responsabilità, la abbraccia. Questo è stato evidente quando ha accettato di assumere il ruolo di capo allenatore, quando ci ha guidato verso il titolo della Premier League e per tutta la durata della stagione si è appena conclusa quando ha affrontato notevoli sfide e fardelli.

Allo stesso tempo, siamo giunti collettivamente alla conclusione che il cambiamento è necessario affinché il club continui ad andare avanti. Ancora una volta, va sottolineato che questa non è una decisione che è stata presa con leggerezza. Vorremmo cogliere l'occasione per mettere a verbale il nostro apprezzamento per Arne, che avrà sempre un posto speciale nella storia di questa squadra di calcio come allenatore che ha portato il 20° campionato del Liverpool. Quel risultato - reso ancora più notevole quando è arrivato nella sua prima stagione al comando - è stato costruito su un lavoro e una leadership eccezionali ogni singolo giorno. Ha anche contribuito a guidare il club attraverso uno dei periodi più difficili immaginabili dopo la perdita di Diogo. La compassione e l'umanità che ha mostrato per tutto quel tempo hanno detto molto su di lui come persona.

Come tale, possiamo solo augurare ogni bene ad Arne nella prossima fase della sua carriera di allenatore, con la nostra aspettativa che continuerà ad avere successo. Lo facciamo sapendo che la sua eredità di Liverpool è intatta e diventerà ancora più significativa negli anni e nei decenni a venire.

Tuttavia, la conclusione a cui siamo giunti si basa sulla convinzione che la traiettoria della squadra sia meglio affrontata attraverso un cambio di direzione. Ciò non diminuisce il lavoro che Arne ha fatto qui, o il rispetto che abbiamo per lui. Né è un riflesso dei suoi talenti. Piuttosto, è indicativo della necessità di un approccio diverso.

Arne parte con la nostra gratitudine, con un titolo di Premier League a suo nome, e con la consapevolezza che lui e la sua famiglia saranno sempre accolti ad Anfield".