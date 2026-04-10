Castellanos trascina il West Ham. Il Tottenham di De Zerbi oggi sarebbe retrocesso
Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il West Ham, che nell’anticipo della 32ª giornata di Premier League travolge 4-0 il Wolverhampton, ormai sempre più condannato alla retrocessione.
Grande protagonista della serata è stato Valentín Castellanos, autore di una doppietta che ha spianato la strada agli Hammers. A completare il poker ci ha pensato Konstantinos Mavropanos con altre due reti, in una gara dominata dall’inizio alla fine. Grazie a questi tre punti, la squadra londinese riesce a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, lasciando momentaneamente al 18° posto il Tottenham di De Zerbi (atteso a un esordio da incubo), che ha però una partita in meno. Una boccata d’ossigeno fondamentale per il club, che rilancia le proprie speranze di permanenza.
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 49
Chelsea 48
Brentford 46
Everton 46
Fulham 44
Brighton 43
Sunderland 43
Newcastle 42
Bournemouth 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17
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