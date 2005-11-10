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Annuncio del West Ham: "Nuno Espirito Santo resta per riportarci in Premier League"

Annuncio del West Ham: "Nuno Espirito Santo resta per riportarci in Premier League"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 11:09Calcio estero

Nuno Espirito Santo resterà alla guida del West Ham dopo la retrocessione degli Hammers dalla Premier League inglese. Ad annunciarlo è il club con un comunicato, che somiglia più ad una lettera aperta scritta ai propri tifosi dopo la dolorosa pagina per la propria storia. "Cari tifosi, prima di tutto, grazie per il magnifico sostegno che avete dato alla squadra durante la partita di domenica al London Stadium. I giocatori hanno risposto dando il tutto loro stessi ma, purtroppo, la vittoria contro il Leeds United non è stata sufficiente per portarci alla salvezza", si legge.

"La retrocessione non è ovviamente il risultato al West Ham United avremmo voluto quando è iniziata la stagione in Premier League, lo scorso agosto. Per ogni singola persona che è appassionata del Club, fa male profondamente e questa sensazione rimarrà per qualche tempo", scrive il club nel comunicato. Poi ancora: "Come Consiglio non possiamo evitare di dire che la nostra stagione non sia stata abbastanza buona. Sappiamo che voi, i tifosi, avete sostenuto la squadra costantemente come sempre e la vostra lealtà e il vostro impegno non sono stati eguagliati dalla nostra posizione finale in campionato. Comprendiamo anche la frustrazione che molti di voi provano per la direzione che il Club ha preso negli ultimi anni".

Parlando del futuro, si legge: "Anche se la retrocessione non è ciò che nessuno di noi voleva, ora dobbiamo guardare avanti. Il Consiglio deve ora rivedere ogni aspetto del funzionamento del Club per garantire che quando torneremo in Premier League - si spera nell'agosto 2027 - saremo un West Ham United migliore in ogni modo, dentro e fuori dal campo".

Ecco l'annuncio sull'allenatore: "L'aspetto calcistico deve sempre essere la nostra priorità e la pianificazione per la prossima stagione è iniziata non appena il fischio finale è arrivato domenica. Abbiamo tenuto incontri con il capo allenatore Nuno Espírito Santo all'inizio di questa settimana e siamo lieti di confermare che ha espresso il suo continuo impegno per il Club, come abbiamo fatto con lui. Nuno ha chiarito che è molto motivato per la sfida di guidare il West Ham United al massimo livello. Questo deve essere l'obiettivo indiscutibile per la prossima stagione. Nuno ha trascorso una stagione nel campionato EFL ed è stato un successo eccezionale in quanto si è assicurato 99 punti per vincere il titolo con il Wolverhampton Wanderers nel 2018.

Mentre il risultato finale di domenica è stato doloroso, il Consiglio di amministrazione ritiene che ci siano stati più ampi segni di miglioramento e progresso negli ultimi mesi, e vogliamo che Nuno continui a sviluppare questo progresso. (...) Insieme, riporteremo il Club al suo posto. Il duro lavoro da fare è già iniziato", conclude il comunicato a firma del consiglio di amministrazione del West Ham United.

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