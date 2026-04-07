Ceferin e Perez fianco a fianco in tribuna al Bernabeu: la Superlega è solo un ricordo

Una scena dal forte valore simbolico ha catturato l’attenzione durante la sfida di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, che si stanno affrontando al Santiago Bernabéu nell'andata dei quarti di finale.

In tribuna, infatti, sono stati immortalati fianco a fianco Aleksander Čeferin, presidente dell’UEFA, e Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Un’immagine che non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle tensioni del passato tra i due dirigenti, legate in particolare al progetto della Superlega, che aveva profondamente incrinato i rapporti tra le istituzioni calcistiche europee e alcuni top club (come anche Juventus e Barcellona).

La vicinanza tra i due protagonisti di uno degli scontri più accesi della storia recente del calcio rappresenta un segnale significativo, quasi una tregua istituzionale in un contesto come una grande notte di Champions. Il Bernabéu, teatro di una delle sfide più attese della stagione, ha così fatto da sfondo non solo a un grande confronto sportivo, ma anche a un momento di forte valenza politica per il calcio europeo.