Nota della UEFA: "Ceferin non ha parlato con la Serie A. Seguiamo l'evolversi delle vicende"
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La UEFA monitora da vicino il caos arbitri che ha colpito nelle ultime ore il calcio italiano, così come la direzione che dovrà prendere nelle prossime settimane la FIGC con l'elezione di un nuovo presidente in sostituzione del dimissionario Gravina.
Questa la nota odierna della UEFA, come riportato da Sky Sport: "Possiamo confermare che il Presidente della UEFA non ha avuto alcun colloquio con rappresentanti o esponenti della Lega Serie A. Al momento stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione riguardante la FIGC e non intendiamo rilasciare ulteriori commenti".
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