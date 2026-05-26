Ufficiale Canada, avanti Marsch: il commissario tecnico rinnova fino al 2030 a 15 giorni dal Mondiale

Jesse Marsch si lega a lungo termine alla nazionale del Canada. La federcalcio canadese ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del proprio commissario tecnico per altri quattro anni, estendendo la scadenza fino al 2030.

L'ufficialità arriva a due settimane dal calcio d'inizio del Mondiale 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, che il paese nordamericano co-organizzerà insieme a Stati Uniti e Messico. "Sono entusiasta di impegnarmi a lungo termine, di poter contribuire alla crescita di questo programma calcistico per i prossimi anni e di continuare a spingere questo gruppo verso i traguardi più alti", ha dichiarato l'allenatore statunitense nel comunicato ufficiale diffuso dalla federazione. La firma rappresenta un chiaro segnale di stabilità e fiducia reciproca in vista del prestigioso appuntamento casalingo.

La marcia di avvicinamento al Mondiale entrerà nel vivo il prossimo 29 maggio, giorno in cui Marsch diramerà la lista definitiva dei convocati. Inseriti nel Gruppo B della competizione iridata, i Canucks faranno il loro esordio nella fase a gironi affrontando la Bosnia, il Qatar e la Svizzera, con l'obiettivo di strappare un pass per la fase a eliminazione diretta davanti al proprio pubblico.