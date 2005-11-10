Celta Vigo, Giraldez: "La Juve è una delle favorite per vincere l'Europa League"

Claudio Giraldez, allenatore del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso le parole del tecnico della squadra spagnola.

Non è nella lista Paulo Duran può dire cos'ha? Come affronterete questa sfida con la Juventus?

"Siamo in un periodo sfortunato con gli infortuni. Ci sono diversi assenti. Paulo Duran ha un infortunio al gemello. Non credo sia un problema grave, ma non ci sarà per questa partita. Borja Iglesias anche lui ha un fastidio. Però abbiamo una formazione ampia larga e possiamo giocare contro tutti. E possiamo schierare un 11 che darà un livello alto. Arriviamo a questa partita con molta voglia con grande illusione e sappiamo che la vedrà tutto il mondo. La Juventus è una delle migliori squadre d'Europa e della storia. È una delle favorite dell'Europa League. Possiamo vincere, abbiamo il 50% delle possibilità. La Juventus ha una squadra molto completa. Abbiamo le nostre possibilità per giocare contro una grandissima squadra come la Juve".

La Juventus con Spalletti ha un gioco offensivo e sicuramente non verrà a difendere bassa...

"Si con Spaletti la Juventus è una squadra offensiva. Con i giocatori di talento che ha incarna perfettamente l'idea di gioco del mister. Ha capacità fisica per creare gli spazi e cambia spesso sistema di gioco durante le partite. Preferiamo giocare contro squadre che hanno un atteggiamento aperto. Avremmo preferito avessero un po' meno di talento individuale, è una squadra completa. Dobbiamo difendere bene e attaccare bene per provare a metterli in difficoltà".

Cosa dovete migliorare rispetto alla partita contro l'Elche?

"L'Elche è il passato. Bisognerà essere intensi e lo saranno anche loro. Dobbiamo attaccare bene per portargli via il pallone. Difendiamo bene con il blocco basso. Dobbiamo attaccare con precisione, ma abbiamo voglia. Con le squadre di maggiore talento é difficile competere e giocheremo contro una delle squadre di maggiori talento in Europa e dovremo difendere bene come abbiamo fatto contro il Real o il Barça e attaccare bene. Non dovremo stare solo in difesa".