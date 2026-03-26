Champions League, lo show della finale prende forma: a Budapest si esibiranno i The Killers

La UEFA ha svelato il nome degli artisti che animeranno la cerimonia di apertura che precederà la finale della Champions League 2026, in programma il 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

Con oltre 35 milioni di album venduti nel mondo e hit famosissime come "Mr. Brightside", "When You Were Young" e "Human", stavolta toccherà a un gruppo che continua a conquistare tutte le generazioni: The Killers. Il leggendario quartetto americano è pronto a un nuovo capitolo della propria carriera: è stato confermato lo sviluppo dell’ottavo album in studio, che sarà accompagnato da una serie di spettacoli dal vivo in tutto il mondo, tra cui la performance di fronte a milioni di spettatori prima della finale della Champions League.

I The Killers appariranno insieme a Sir David Beckham in un nuovo cortometraggio intitolato "The Race Begins". Il film racconta in chiave giocosa una gara ad alto rischio tra il frontman Brandon Flowers e Beckham per arrivare per primi all’evento più atteso della stagione calcistica europea. "Il Champions League Final Kick Off Show presentato da Pepsi è diventato un vero e proprio momento iconico nell’intrattenimento globale, e l’edizione di quest’anno promette di essere spettacolare. I The Killers sono una band leggendaria la cui energia darà il tono perfetto a Budapest, offrendo un’apertura travolgente per la partita più importante del calcio europeo. Insieme a Pepsi, siamo orgogliosi di elevare ancora una volta l’esperienza dei tifosi, sia allo stadio sia davanti agli schermi di milioni di spettatori in tutto il mondo", si legge nel comunicato.