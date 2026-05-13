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Lazio-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia: dubbio risolto, Thuram titolare

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia: dubbio risolto, Thuram titolareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:59Serie A
Dimitri Conti

Stasera alle ore 21:00 allo stadio Olimpico si assegna la Coppa Italia 2025/26, con la finalissima tra Lazio e Inter.

Risolto il grandissimo dubbio della vigilia: quella di Chivu era probabilmente pretattica, perché a far coppia con capitan Lautaro Martinez c'è Thuram, che parrebbe aver superato i problemi che lo avevano afflitto nei giorni scorsi. Per il resto, confermate tutte le scelte previste, a partire dalla presenza tra i pali del dodicesimo Martinez. C'era un ballottaggio anche nella Lazio, per il ruolo di regista a centrocampo, e come da previsioni è Patric a spuntarla su Rovella. Confermato infine anche il rientro nell'undici titolare di capitan Zaccagni, che ha superato le noie fisiche.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2026:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Marco Ianni (Sarri squalificato).

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martinez
Allenatore: Cristian Chivu.

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