Cole Palmer, prima volta da capitano del Chelsea: "Da tempo aspettavo questo momento"

Nel trionfo su ogni fronte del Chelsea ieri, dopo aver schiacciato il Port Vale nei quarti di FA Cup, è arrivato il momento tanto atteso di vedere Cole Palmer con la fascia da capitano per la prima volta. Con Reece James fuori per un infortunio al bicipite femorale e il vice-capitano Enzo Fernandez sospeso momentaneamente (2 partite) dal club londinese per aver "flirtato" con il Real Madrid, il trequartista inglese ha guidato i Blues verso la semifinale di Wembley con un settebello a Stamford Bridge.

Il risultato ha riportato un po' di calma nell'ambiente dopo quattro sconfitte consecutive, le voci su Fernandez e Cucurella. Ma per il 23enne inglese è stata una giornata speciale: "Da tempo aspettavo questo momento", ha detto Palmer riguardo alla decisione dell'allenatore Liam Rosenior di nominarlo capitano per la giornata. "È stato un momento d'orgoglio. Mi sono divertito ed è stato un bel pomeriggio. Dovevamo vincere. Venivamo da quattro partite difficili, ma raggiungere una semifinale a Wembley era fondamentale".

Evitare l'umiliazione in coppa contro l'ultima in classifica della Serie C inglese ha portato un enorme sollievo a Rosenior, peraltro a distanza di poche settimane dall'eliminazione in Champions League impartita dal PSG. Ora in Premier League sarà necessario raccogliere quanti più punti possibili per strappare la qualificazione alla prossima Champions, pena conseguenze pesanti in estate.