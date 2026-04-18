Palmer spegne le voci di mercato: "Non ho alcuna intenzione di lasciare il Chelsea"

Nel pieno delle indiscrezioni di mercato, Cole Palmer prende posizione e lo fa senza lasciare spazio a interpretazioni. Il gioiello del Chelsea ha escluso qualsiasi ipotesi di addio, nonostante l’interesse crescente del Manchester United. Legato ai Blues da un contratto fino al 2033, il trequartista ha chiarito il suo pensiero in modo diretto: “Manchester è casa mia, lì vive tutta la mia famiglia, ma non mi manca. Non ho alcun piano di lasciare il Chelsea”. Parole - riportate da Sky Sports UK - che raffreddano le voci su un possibile trasferimento estivo.

Non solo futuro personale: Palmer ha anche mostrato fiducia nel progetto del club. Attualmente settimo in classifica, il Chelsea punta a risalire e l’inglese ha rivelato di aver ricevuto rassicurazioni dalla proprietà sugli investimenti in arrivo: “Se riusciremo a qualificarci per la Champions League, saremo in una posizione ideale per attrarre i giocatori giusti. I proprietari credono nel percorso e nei rinforzi necessari per crescere”.

Fiducia ribadita anche nei confronti dell’allenatore Liam Rosenior, sostenuto apertamente anche dal co-proprietario Behdad Eghbali. “È un tecnico di alto livello, soprattutto quando ha il tempo di lavorare e trasmettere le sue idee”, ha aggiunto Palmer.