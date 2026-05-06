Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cole Palmer, oggetto dei desideri del Manchester United. Annata al Chelsea difficile

Cole Palmer, oggetto dei desideri del Manchester United. Annata al Chelsea difficileTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

“Manchester è casa mia, lì vive tutta la mia famiglia, ma non mi manca. Non ho alcun piano di lasciare il Chelsea". Le parole di Cole Palmer, nelle scorse settimane, hanno raffreddato l'interesse dello United. Cresciuto nel City, è diventato grande in Blues, vincendo il Mondiale per Club grazie a una sua doppietta in finale, con lo squillo di Joao Pedro per il tre a zero contro il Paris Saint Germain. Dall'addio di Enzo Maresca però le cose stanno peggiorando rapidamente, con Rosenior che è durato 104 giorni e lunedì è arrivata addirittura la sconfitta con il Nottingham Forest che ha definito la matematica mancata qualificazione in Champions.

È un anno strano per i londinesi, che in due partite con il PSG in Champions hanno preso otto gol. Palmer ha indossato la fascia da capitano per la prima volta contro il Port Vale, in FA Cup, mentre affronterà proprio i suoi ex compagni del City nella finale che si giocherà il prossimo 16 maggio. L'ultima possibilità per non derubricare l'annata come fallimentare.

Poi ci sarà sicuramente tempo per il mercato, perché potrebbe anche esserci un ridimensionamento per questioni di fair play finanziario. Anche perché il rischio per il Chelsea è quello di non disputare l'Europa, in caso di sconfitta con il City. Oggi Cole Palmer compie 24 anni.

Articoli correlati
Palmer spegne le voci di mercato: "Non ho alcuna intenzione di lasciare il Chelsea"... Palmer spegne le voci di mercato: "Non ho alcuna intenzione di lasciare il Chelsea"
Cole Palmer, prima volta da capitano del Chelsea: "Da tempo aspettavo questo momento"... Cole Palmer, prima volta da capitano del Chelsea: "Da tempo aspettavo questo momento"
Chelsea, in estate addio a due stelle? Rosenior: "Enzo Fernandez e Palmer amano stare... Chelsea, in estate addio a due stelle? Rosenior: "Enzo Fernandez e Palmer amano stare qui"
Altre notizie Nato Oggi...
Cole Palmer, oggetto dei desideri del Manchester United. Annata al Chelsea difficile... Cole Palmer, oggetto dei desideri del Manchester United. Annata al Chelsea difficile
Nel 1946 nasce la Schedina Sisal. Due anni dopo acquistata dal Governo: Totocalcio... Nel 1946 nasce la Schedina Sisal. Due anni dopo acquistata dal Governo: Totocalcio
Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro. E con lo stipendio più alto della... Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro. E con lo stipendio più alto della Juve
Florian Wirtz, preso per 200 mila euro e rivenduto per 135 milioni al Liverpool Florian Wirtz, preso per 200 mila euro e rivenduto per 135 milioni al Liverpool
Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni... Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni
Oliver Bierhoff, quattro tifosi al suo arrivo all'Udinese. E non il preferito di... Oliver Bierhoff, quattro tifosi al suo arrivo all'Udinese. E non il preferito di Zac
Jonathan Rowe, un giorno vorrà tornare in Premier League. Ed è già seguito dalle... Jonathan Rowe, un giorno vorrà tornare in Premier League. Ed è già seguito dalle big
Mateo Retegui, andato in Arabia per 20 milioni di euro annui. E forse ha nostalgia... Mateo Retegui, andato in Arabia per 20 milioni di euro annui. E forse ha nostalgia
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid
Immagine top news n.1 Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
Immagine top news n.2 Napoli, Lukaku torna e si allena da solo. Pastorello: “Deciderà Conte se utilizzarlo”
Immagine top news n.3 La sportività di Simeone: "Complimenti all'Arsenal, sono molto contento per Arteta"
Immagine top news n.4 L'Arsenal torna in finale di Champions: l'ultima volta Plutone era un pianeta e non esisteva la Wii
Immagine top news n.5 L'Arsenal fa festa, è in finale di Champions dopo 20 anni: basta Saka a piegare l'Atletico
Immagine top news n.6 Milan in crisi, Massimiliano Allegri tiene a rapporto i giocatori: discorso prima dell'allenamento
Immagine top news n.7 Inter, Thuram festeggia ancora. Arriva la frecciata social a Napoli e Conte: "Adesso... si balla"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.3 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: "Milan, la società a gennaio ha detto che non gli interessa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio
Immagine news Serie A n.2 Paolo Zampolli, l'italiano vicino a Trump che spinge per il ripescaggio: "La partita è aperta"
Immagine news Serie A n.3 Atletico Madrid, Koke: "Ferito e amareggiato, ma orgoglioso. Il calcio è concretezza"
Immagine news Serie A n.4 Arsenal, Arteta: "Fortunati, ma tanto lavoro. La finale di Budapest una ricompensa"
Immagine news Serie A n.5 Atletico, Simeone: "Arrivati più lontano del previsto, avremmo meritato i supplementari"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Fattori: "Paratici incontri Vanoli e gli dica che non sarà confermato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Francesconi sparito dai radar con Cole: tre club lo puntano per la prossima stagione
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Comotto verso il Milan. Donadoni: "Ha potenzialità, ma va supportato adeguatamente"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo campionato
Immagine news Serie B n.5 Antognoni sul Catanzaro: "Con Aquilani ha fatto un ottimo acquisto, sa lavorare coi giovani"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti alla Procura Federale per violazioni amministrative
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lutto in casa Sambenedettese: è scomparso l'ex presidente Umberto Mastellarini
Immagine news Serie C n.2 Cinque club deferiti in Serie C: ecco le penalizzazioni che rischiano nel prossimo campionato
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi sulla Ternana: "I curatori sono il riferimento. Servono indicazioni chiare"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, l'appello della Curva Sud: "Riprendiamoci ciò che ci è stato tolto a tavolino"
Immagine news Serie C n.5 L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"
Immagine news Serie C n.6 Desenzano per la prima volta in C, il tecnico Gaburro: "Vorrei portare avanti questo progetto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!