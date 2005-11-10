Ufficiale Colonia, ecco il primo colpo dell'estate: riscattato Kaminski dal Wolfsburg

L'avventura di Jakub Kaminski con la maglia del Colonia proseguirà anche nelle prossime stagioni. Il club tedesco ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto per l'esterno offensivo polacco, arrivato in prestito dal Wolfsburg all'inizio della stagione 2025-26.

La scelta della società arriva al termine di un'annata particolarmente positiva per il classe 2002, che ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dell'Effzeh. Tra campionato e coppe, Kaminski ha collezionato 36 presenze, impreziosite da 7 gol e 5 assist, numeri che hanno convinto il Colonia a investire definitivamente su di lui.

L'amministratore delegato Thomas Kessler ha spiegato come il giocatore abbia conquistato tutti sin dai primi contatti: "Kuba ci ha impressionato per la sua personalità. È un ragazzo ambizioso, con i piedi per terra e un autentico uomo squadra". Il dirigente ha inoltre sottolineato come le qualità mostrate quotidianamente, sia dentro che fuori dal campo, abbiano reso naturale la decisione di esercitare l'opzione d'acquisto.

Nonostante abbia appena 23 anni, Kaminski può già vantare un bagaglio di esperienza significativo. Dopo l'esordio con il Lech Poznan a soli 17 anni e la prima convocazione nella nazionale polacca a 19, ha partecipato anche al Mondiale del 2022. Da allora ha accumulato oltre cento presenze in Bundesliga, confermandosi uno dei profili più interessanti del calcio polacco. Il Colonia è convinto che il suo percorso di crescita sia soltanto all'inizio.