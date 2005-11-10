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Ufficiale

Colpo del Widzew Lodz: dal Colonia arriva il nazionale bosniaco Jusuf Gazibegovic

Colpo del Widzew Lodz: dal Colonia arriva il nazionale bosniaco Jusuf Gazibegovic
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 15:56Calcio estero

Il Widzew Lodz ha ufficializzato l'arrivo di Jusuf Gazibegovic, terzino destro della nazionale bosniaca, che approda in Polonia con la formula del prestito dal Colonia. L'accordo tra i due club prevede anche un'opzione per il riscatto al termine della stagione.

Nato a Salisburgo, Gazibegović è cresciuto calcisticamente nei vivai dell'Austria Salisburgo e del Red Bull Salisburgo, maturando le prime esperienze tra i professionisti con il FC Liefering, squadra satellite del club austriaco. La svolta della sua carriera è arrivata nell'estate del 2020 con il trasferimento allo Sturm Graz: in quattro stagioni e mezzo il difensore è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, collezionando 177 presenze, impreziosite da 7 gol e 13 assist. Con il club austriaco ha conquistato due campionati e due Coppe d'Austria, oltre a disputare gare di Champions League ed Europa League.

Successivamente è passato al Colonia, contribuendo alla promozione del club in Bundesliga. Dopo 11 presenze nella serie cadetta e una sola apparizione nella massima divisione, nella seconda parte della stagione 2025/26 è tornato in prestito allo Sturm Graz, ritrovando continuità e un posto da titolare. Ora il laterale, che vanta 23 presenze con la nazionale della Bosnia-Erzegovina, è pronto per una nuova esperienza: "Sarei felice se i tifosi vedessero in me un giocatore che dà tutto in campo, un vero combattente. È ciò che mi ha sempre contraddistinto nella mia carriera e voglio ritrovare quello spirito. Voglio mostrare le mie qualità, la grinta nei duelli, la spinta offensiva e tutta l'energia che posso mettere al servizio della squadra".

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