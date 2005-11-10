Ufficiale Colpo del Widzew Lodz: dal Colonia arriva il nazionale bosniaco Jusuf Gazibegovic

Il Widzew Lodz ha ufficializzato l'arrivo di Jusuf Gazibegovic, terzino destro della nazionale bosniaca, che approda in Polonia con la formula del prestito dal Colonia. L'accordo tra i due club prevede anche un'opzione per il riscatto al termine della stagione.

Nato a Salisburgo, Gazibegović è cresciuto calcisticamente nei vivai dell'Austria Salisburgo e del Red Bull Salisburgo, maturando le prime esperienze tra i professionisti con il FC Liefering, squadra satellite del club austriaco. La svolta della sua carriera è arrivata nell'estate del 2020 con il trasferimento allo Sturm Graz: in quattro stagioni e mezzo il difensore è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, collezionando 177 presenze, impreziosite da 7 gol e 13 assist. Con il club austriaco ha conquistato due campionati e due Coppe d'Austria, oltre a disputare gare di Champions League ed Europa League.

Successivamente è passato al Colonia, contribuendo alla promozione del club in Bundesliga. Dopo 11 presenze nella serie cadetta e una sola apparizione nella massima divisione, nella seconda parte della stagione 2025/26 è tornato in prestito allo Sturm Graz, ritrovando continuità e un posto da titolare. Ora il laterale, che vanta 23 presenze con la nazionale della Bosnia-Erzegovina, è pronto per una nuova esperienza: "Sarei felice se i tifosi vedessero in me un giocatore che dà tutto in campo, un vero combattente. È ciò che mi ha sempre contraddistinto nella mia carriera e voglio ritrovare quello spirito. Voglio mostrare le mie qualità, la grinta nei duelli, la spinta offensiva e tutta l'energia che posso mettere al servizio della squadra".