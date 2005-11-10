Ufficiale Benfica, colpo Kaminski. L'esterno offensivo polacco lascia Colonia e firma fino al 2031

Il Benfica ha ufficializzato l’arrivo di Jakub Kaminski. L’esterno offensivo polacco, 24 anni, è un nuovo giocatore delle Águias dopo il trasferimento dal Colonia e ha firmato un contratto valido fino al 2031. Il nuovo acquisto del club portoghese ha espresso subito entusiasmo per questa nuova esperienza: "Mi sento molto bene. Fin dal primo momento si percepisce la grandezza di questo club e la sua storia. Spero che insieme riusciremo a conquistare grandi risultati", ha dichiarato ai microfoni della tv ufficiale.

Nato il 5 giugno 2002 a Ruda Śląska, in Polonia, Kamiński ha iniziato il suo percorso nelle giovanili dello Szombierski Bytom prima di trasferirsi nel 2015 al settore giovanile del Lech Poznań. Dopo essersi imposto nelle categorie inferiori, è stato aggregato alla prima squadra nel 2019, debuttando in campionato a soli 17 anni contro lo Jagiellonia. Con la maglia del Lech ha completato la sua crescita, collezionando numerose presenze e contribuendo alla conquista del titolo polacco nella stagione 2021/22. Nel biennio precedente aveva già messo in mostra il suo talento con 12 gol e 11 assist, attirando l’attenzione dei club stranieri.

Nell’estate 2022 è arrivato il trasferimento in Germania al Wolfsburg, dove nella prima stagione ha totalizzato 33 presenze, 5 reti e 2 assist. Poi si è trasferito in prestito al Colonia, diventando protagonista con 7 gol e 3 assist in 36 partite. Le sue prestazioni hanno convinto il club tedesco ad acquistarlo a titolo definitivo, prima della successiva cessione al Benfica. Esterno rapido e dotato di qualità tecnica, Kamiński vanta anche una lunga esperienza internazionaleopo aver rappresentato la Polonia nelle selezioni giovanili dall’Under 16 all’Under 21, ha esordito con la nazionale maggiore nel 2021 contro San Marino. Convocato per il Mondiale 2022, ha disputato tutte e quattro le partite della Polonia nella competizione e ha già superato quota trenta presenze con la maglia della nazionale.