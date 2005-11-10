Ufficiale Dopo l'addio al PSG, James riparte dalla Bundesliga: il portiere va al Colonia

Dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain, Martin James è un nuovo giocatore del Colonia.

Una nuova tappa attende Martin James, che dopo aver salutato il Paris Saint-Germain a parametro zero ha scelto di proseguire la propria crescita in Germania. Il Colonia ha ufficializzato l'ingaggio del giovane portiere inglese, confermando le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane e annunciando la firma di un contratto di lunga durata.

Accordo fino al 2029 con il Colonia

Il classe 2008, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il PSG lo scorso 30 giugno, si è legato al club tedesco fino al 2029. James è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e, almeno inizialmente, ricoprirà il ruolo di terzo portiere della prima squadra, proseguendo il proprio percorso di crescita in Bundesliga.

"Qui c'è una passione incredibile"

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Colonia, James ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza: "Unirmi all'FC Colonia è un'opportunità fantastica per me. Ho sentito parlare molto del club, soprattutto dell'incredibile passione dei suoi tifosi. Sono sempre lì a sostenere la squadra". Il giovane estremo difensore proverà ora a convincere lo staff tecnico, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio nel corso delle prossime stagioni.