Ufficiale Colpo Marmoush per il Manchester City. All'Eintracht un conguaglio da ben 75 milioni

Colpo Omar Marmoush per il Manchester City. I Citizens hanno appena annunciato l'acquisto dell'attaccante egiziano dall'Eintracht Francoforte, col quale in questa stagione aveva già realizzato 20 reti e 14 assist in 26 partite. Ai tedeschi va un conguaglio da circa 75 milioni di euro. Di seguito il comunicato dei Citizens.

Il comunicato ufficiale del Manchester City

"Il Manchester City è lieto di annunciare l'ingaggio di Omar Marmoush dall'Eintracht Francoforte. Il 25enne attaccante egiziano si è trasferito all'Etihad Stadium con un contratto di quattro anni e mezzo, che lo legherà al club fino all'estate del 2029. Marmoush, uno dei giovani attaccanti più ambiti del panorama europeo, può essere schierato anche su entrambe le fasce d'attacco. Internazionale egiziano con 35 presenze all'attivo, Marmoush ha esordito da professionista nella sua patria egiziana a 17 anni, nel 2016, con il Wadi Degla. Dopo aver collezionato 17 presenze e due gol con il Wadi, Marmoush si è poi trasferito in Europa nel 2017, unendosi al VF Wolfsburg prima di passare all'Eintracht Francoforte nell'estate del 2023. Con la squadra della Bundesliga ha disputato un'ottima stagione di debutto, segnando 17 gol in 41 presenze in tutte le competizioni. Omar ha mantenuto questo impatto impressionante anche nella campagna 2024/25. Prima di approdare al City, Marmoush ha realizzato 20 gol in 26 presenze con il Francoforte e 14 assist. Marmoush, che parla correntemente inglese, si è detto entusiasta della prospettiva di unirsi ai campioni in carica della Premier League di Pep Guardiola".

Le prime dichiarazioni di Omar Marmoush

“Questo è un giorno che non dimenticherò mai”, ha dichiarato Marmoush ai canali ufficiali del City. “Firmare per il Manchester City, una delle migliori squadre del mondo, è una sensazione incredibile. Sono felicissimo, la mia famiglia è orgogliosa e siamo tutti molto felici di essere qui a Manchester".