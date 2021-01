Copa del Rey, impresa Cornellà: battuto ed eliminato l'Atletico Madrid

Incredibile, ma vero. L'Atletico Madrid ha dovuto dire addio alla Copa del Rey in largo anticipo sulla tabella di marcia. La squadra di Simeone infatti si è arresa ai 32esimi di finale contro il modesto Cornellà, che milita in terza serie iberica. A decidere la gara una rete in avvio di Jimenez che gli ospiti non riescono a rimontare chiudendo in 10 la sfida per l'espulsione di Sanches al 63°.