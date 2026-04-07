Corinthians in crisi, Depay arriva allo stadio in elicottero: bufera sull'olandese

L’arrivo in elicottero di Memphis Depay al Neo Química Arena ha scatenato un’ondata di polemiche in Brasile, in un momento già particolarmente delicato per il Corinthians. L’attaccante olandese, assente per infortunio muscolare alla coscia destra rimediato nella giornata precedente, ha comunque scelto di essere presente allo stadio per assistere alla sfida contro l'Internacional, poi persa 1-0 dalla formazione paulista.

Secondo quanto riportato dai media locali, Depay avrebbe optato per il trasporto in elicottero per evitare il traffico intenso di São Paulo e raggiungere più agevolmente l’impianto, seguendo il match da una delle aree riservate ai giocatori. Tuttavia, il gesto non è stato accolto positivamente da tifosi e opinione pubblica: le immagini del suo arrivo sono diventate virali sui social, generando numerose critiche, soprattutto in relazione al momento complicato vissuto dal club.

Sul piano sportivo, la sconfitta ha aggravato la crisi del Corinthians, portando anche all’esonero dell’allenatore Dorival Júnior. La società ha deciso di intervenire dopo l’ennesimo risultato negativo, con la squadra che si trova ora a soli due punti dalla zona retrocessione. La tensione è esplosa anche fuori dal campo: alcuni gruppi di tifosi organizzati hanno fatto irruzione durante una seduta di allenamento per chiedere spiegazioni alla squadra e alla dirigenza. Un segnale evidente del clima di forte contestazione che circonda l’ambiente.

Nel frattempo, il club ha già individuato il nuovo tecnico: sarà Fernando Diniz, chiamato a rilanciare una squadra in difficoltà. Il suo debutto è atteso già giovedì, in occasione dell’esordio in Copa Libertadores, competizione in cui il Corinthians è chiamato a reagire immediatamente.