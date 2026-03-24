Niente Olanda per Depay: infortunio per l'attaccante del Corinthians, ecco i tempi di recupero
Brutte notizie per il Corinthians, che perde Memphis Depay proprio alla vigilia degli impegni più importanti della stagione. L’attaccante olandese ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra, infortunio che conferma i timori dopo la sostituzione forzata nell’ultima gara contro il Flamengo.
Come riportato da diversi media olandesi, lo stop previsto è di circa quattro settimane, un’assenza pesante per la squadra brasiliana che dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo nelle prime partite decisive. Depay salterà infatti tre incontri di campionato e le prime due sfide della fase a gironi di Copa Libertadores, togliendo al reparto offensivo un riferimento fondamentale in un momento chiave della stagione.
Il problema fisico avrà conseguenze anche per l'Olanda. L’attaccante era stato convocato dalla nazionale guidata da Ronald Koeman per le amichevoli contro Norvegia ed Ecuador, ma dovrà rinunciare per sottoporsi alle cure nei Paesi Bassi. Una situazione che complica i piani dello staff tecnico, costretto a fare a meno di uno dei giocatori più importanti in vista della preparazione al Mondiale del 2026.
Per Koeman si tratta di una perdita significativa, considerando il peso di Depay nell’attacco orange. L’obiettivo ora è recuperarlo senza forzare i tempi, per evitare ricadute e arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi appuntamenti internazionali.
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