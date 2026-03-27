Usa il telefono in panchina, Depay ora rischia grosso: può arrivare squalifica pesante e multa

Lo scorso fine settimana Memphis Depay si è infortunato nella partita tra Corinthians e Flamengo, terminata 1-1. L'ex attaccante di Barcellona, PSV, Manchester United, Atlettico Madrid e Lione dopo essere stato medicato per il suo infortunio negli spogliatoi, è stato avvistato in panchina mentre usava il suo smartphone. Alcuni membri dello staff della sua squadra si sono avvicinati al giocatore, suggerendogli di mettere via il telefono, cosa poi avvenuta. Ma il caso mediatico è scoppiato.

Depay ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social in sua difesa: "Voglio chiarire che se ho usato il telefono, è stato solo per comunicare con lo staff medico olandese in quel momento. Sono uscito per sostenere la mia squadra, anche se avrei potuto rimanere negli spogliatoi visto il mio infortunio. Sono anche deluso dal risultato della partita. Continuiamo a lavorare affinché tornino giorni migliori".

Nonostante questa spiegazione, Depay rischia comunque una squalifica. "Il giocatore può essere condannato in base all'articolo 258 del CBJD (il Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva). La sanzione prevista è una squalifica da una a sei giornate, oltre a una multa", scrive il media brasiliano UOL. Il caso sarebbe già stato segnalato alla Procura del Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva. Di male in peggio, il 32enne olandese non ha nemmeno preso parte agli impegni (Norvegia ed Ecuador) della Nazionale di Koeman per l'infortunio muscolare riportato quattro giorni fa.