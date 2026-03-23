Depay sgridato in panchina mentre usa lo smartphone: "Scrivevo allo staff medico dell'Olanda"

L'ex attaccante di Barcellona, PSV Eindhoven, Manchester United, Atlettico Madrid e Lione, Memphis Depay, si è ritrovato ancora una volta al centro delle polemiche in Brasile. Durante la partita che il Corinthians ha pareggiato (per 1-1) contro il Flamengo, il giocatore olandese è stato sostituito dopo soli 22 minuti a causa di un problema fisico.

Il giocatore è rimasto in panchina al fianco dei compagni, ma nel secondo tempo è stato pizzicato dalle telecamere mentre usava il suo smartphone. Lo staff del Corinthians ha dovuto chiedergli di mettere via il telefono, provocando forti reazioni da parte dei tifosi sui social media nelle ore successive alla sfida.

La spiegazione di Depay

Per difendersi, Depay ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social, spiegando: "Voglio chiarire che se ho usato il telefono, è stato solo per comunicare con lo staff medico olandese in quel momento. Sono uscito per sostenere la mia squadra, anche se avrei potuto rimanere negli spogliatoi visto il mio infortunio. Sono anche deluso dal risultato della partita. Continuiamo a lavorare affinché tornino giorni migliori". A 32 anni, l'attaccante sogna ancora di partecipare ai Mondiali con l'Olanda, ma le sue prestazioni continuano ad alimentare le critiche dei tifosi del Corinthians in Brasile.