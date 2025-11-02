Ufficiale
Cristian Tello trova squadra. L'ex Fiorentina giocherà nella Serie B emiratina
Cristian Tello trova squadra. L'ex esterno offensivo della Fiorentina si è trasferito negli Emirati Arabi firmando per il Plam City, squadra di seconda divisione. 34 anni, Tello ha giocato nelle ultime due stagioni in Arabia Saudita, vestendo le maglie di Al Fateh e Al Orobah. Cresciuto calcisticamente nel Barcellona, Tello ha anche vestito la maglia del Porto oltre che della viola. A Firenze ha raccolto 56 presenze, segnando 6 reti e servendo 11 assist da gennaio 2016 a giugno 2017.
