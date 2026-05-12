Ufficiale Da Advocaat a Rutten, da Rutten ad Advocaat. Tutto in 78 giorni: nuovo CT per Curaçao

Dick Advocaat è ufficialmente tornato sulla panchina di Curaçao in vista del Mondiale 2026. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della federazione calcistica locale, Gilbert Martina, che ha annunciato il ritorno del tecnico olandese. Advocaat riprenderà il posto lasciato vacante da Fred Rutten, dimessosi ieri a causa di problemi interni alla federazione. Una situazione che ha accelerato il ritorno dell’ex commissario tecnico dei Paesi Bassi, già protagonista della storica qualificazione di Curaçao alla Coppa del Mondo.

Lo scorso febbraio, infatti, Advocaat aveva deciso di lasciare l’incarico per motivi familiari, scegliendo di dedicarsi alla figlia gravemente malata. Secondo quanto riportato dai media olandesi, le condizioni della ragazza sarebbero però migliorate nelle ultime settimane, permettendo così al tecnico di tornare ad allenare senza particolari impedimenti dal punto di vista privato.

Per Curaçao si tratta di una notizia importante a poche settimane dall’inizio del torneo. La federazione ha infatti deciso di riaffidarsi all’allenatore che aveva costruito il percorso culminato nella storica qualificazione mondiale. La nazionale caraibica farà il proprio debutto al Mondiale contro la Germania, in un girone che comprende anche Costa d'Avorio ed Ecuador e che rappresenta già una sfida enorme per una delle sorprese della competizione.