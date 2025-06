Ufficiale Dal trionfo in Belgio all'Hoffenheim, Machida: "Bundesliga uno dei top 5 campionati"

"Il TSG Hoffenheim, squadra della Bundesliga tedesca, rafforza la propria difesa con l’ingaggio del difensore centrale e nazionale giapponese Koki Machida. Il 27enne mancino arriva dal Royale Union Saint-Gilloise, attuale campione del Belgio, nella regione del Kraichgau e firma un contratto a lungo termine con l’Hoffenheim". Con questo comunicato ufficiale l'Hoffenheim, che ha chiuso la Bundesliga al quindicesimo posto, ha comunicato l'acquisto di Koki Machida, difensore centrale nipponico reduce dal trionfo in Jupiler Pro League come campione di Belgio per circa 5 milioni di euro.

"Con Koki Machida abbiamo trovato un difensore centrale che possiede esattamente le qualità che stavamo cercando per questo ruolo", ha dichiarato il ds Andreas Schicker. "In quanto nazionale giapponese, ha maturato esperienza internazionale e, nella scorsa stagione in cui la Royale Union Saint-Gilloise ha vinto il campionato, è stato un titolare inamovibile. Koki è un difensore deciso, che non si tira mai indietro nei contrasti. Inoltre, grazie alla sua altezza, è molto forte nel gioco aereo e dispone di una buona visione di gioco e di un’impostazione precisa. Siamo convinti che Koki, con la sua presenza e le sue qualità, porterà la stabilità che desideriamo alla nostra difesa".

Il nuovo arrivato invece ha dichiarato: "Sono molto felice che il mio trasferimento all'Hoffenheim sia andato a buon fine. È un club estremamente interessante e ambizioso, che gioca in uno dei cinque campionati top d’Europa. Per me, il trasferimento a Hoffenheim e in Bundesliga rappresenta il prossimo passo nella mia carriera, e non vedo davvero l’ora di iniziare insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Darò tutto me stesso per avere successo con questa squadra".